Командир 80-й ОШБр объяснил, что будет, если Россию не остановить сейчас.

Если Россию не остановить сейчас и позволить ей выиграть эту войну, дети Украины станут современными "чеченцами", которых будет использовать Москва в своих военных амбициях.

А именно, заставлять умирать в захватнических войнах. Об этом предупредил командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов в комментарии "Украинской правде". Он подчеркнул, что пытается донести личному составу в разговорах такую мысль: дальше будет хуже.

Возможно, в Украине не будет Бучи-2, однако для украинских детей проигрыш войны явно будет катастрофой по своим последствиям. Они просто станут рабами, акцентировал он.

Видео дня

"Показательный пример - чеченцы, которые сейчас воюют за страну-агрессора на нашей территории. Если мы сейчас сложим руки и не остановим врага здесь, наши дети добровольно-принудительно будут воевать в Польше, Финляндии, о чем они там еще заявляют? Я не хочу, чтобы мой ребенок - у меня сыну шесть лет - был рабом, чтобы он воевал непонятно где и непонятно за какие амбиции", - пояснил военный.

Также он прокомментировал отступление ВСУ с позиций в Авдеевке. Ишкулов опроверг тезисы о том, что там не было второй и третьей линии обороны. Он лично встретил полномасштабное вторжение РФ в этой зоне фронта и говорит - она была подготовлена.

"Возможно, не в полном объеме, потому что иногда ее надо обновлять - это ответственность командиров. Мы стояли, мы копали - у нас была первая, вторая, третья линии. К тому же в самой Авдеевке были некоторые наработки в этом плане", - пояснил он.

По мнению командира, Украина "проиграла" там из-за низкой мотивации личного состава. Она у украинцев падала еще с 2014 года. Да, в 2022 году можно было говорить о всплеске мотивации, но потом она снова упала.

Сейчас большая часть общества вообще не ориентируется в том, что происходит в Украине, пояснил он. Мы перешли на стадию 2018-2019 года, когда люди "устали", предпочитают отдыхать и гулять, считает Ишкулов.

Кадыров может заселить "захваченную" Украину своими мусульманами

В начале 2023 года американский Институт изучения войны (ISW) предупреждал, что лидер Чеченской Республики Кадырова может иметь собственные территориальные планы на Украину.

В частности, речь идет о долгосрочном переселении мусульманского населения с Кавказа на оккупированные земли Украины. С этой целью Кадыров пытается использовать кадиев и имамов, предоставляя им важные административные и правоохранительные должности на неподконтрольных Киеву территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: