Награды добровольцам вручил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян.

В Донецкой области добровольцы, которые защищают территориальную целостность Украины, получили награды Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале.

«Защитников, которые стали на защиту независимости и суверенитета страны, поздравили заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян, руководители полиции Донецкой и Луганской и операции Объединенных сил. 77 добробатовцев, которые несут службу в составе ООС, были отмечены наградами и ведомственными знаками отличия», - отметили в МВД.

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День добровольца в Украине:

14 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил добровольцев государственными наградами. Так, орденом «За мужество» III степени награждены 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно.

Среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», батальонов территориальной обороны «Донбасс», «Айдар» и ОУН. Также отмечены члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск» и «Чернигов», Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения «Патриот», Отдельной добровольческой роты «Карпатская Сечь».

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Автор: Тамара Отовская