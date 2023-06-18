В Офисе президента Украины отреагировали на слова пресс-секретаря Путина о том, что Россия якобы во многом добилась цели "демилитаризировать" Украину.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что они оценивают Пескова как человека, который говорит абсолютно не скоординированные с реальным миром вещи. "Все, что говорит Песков, нужно абсолютно четко воспринимать как невозможность проводить любые переговоры с такими людьми. Потому что они абсолютно неадекватно воспринимают происходящие процессы", - сказал он в интервью Майклу Наки.
При этом Подоляк отметил, что нельзя точно сказать, что именно Россия подразумевает под демилитаризацией. "Возможно, они имели в виду уничтожение старого советского оружия, в обслуживании которого Россия зарабатывала очень много денег. И они просто хотели потерять этот рынок", - отметил Подоляк.
Советник главы Офиса президента считает, что Украина провела феноменальное перевооружение, на которое в мирное время ушло бы более 10 лет. "Я думаю, что мы закончим даже во время войны полное перевооружение. И нам советский стандарт не нужен будет", - добавил он.
Подоляк отметил, что Пескова, Лукашенко или Медведева можно слушать в качестве стендапа, поскольку в политических вопросах они лишь демонстрируют всем, какими являются управленцами.
Цели России в войне: последние новости
В начале полномасштабной войны Путин заявлял, что РФ хочет "демилитаризировать и денацифицировать" Украину. При этом он говорил, что они якобы не собираются оккупировать украинские территории.
Также россияне говорили о "защите населения Донбасса", "привлечении к ответственности руководства Украины" и "борьбе с нацизмом". Цели постоянно менялись, в зависимости от ситуации на фронте и попыток оправдать свои военные преступления.
Рупор Кремля Песков заявил, что они "фактически во многом выполнили задачу по демилитаризации Украины", поскольку ее армия все больше использует западное вооружение.