Подоляк предложил слушать его в качестве стендапа.

В Офисе президента Украины отреагировали на слова пресс-секретаря Путина о том, что Россия якобы во многом добилась цели "демилитаризировать" Украину.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что они оценивают Пескова как человека, который говорит абсолютно не скоординированные с реальным миром вещи. "Все, что говорит Песков, нужно абсолютно четко воспринимать как невозможность проводить любые переговоры с такими людьми. Потому что они абсолютно неадекватно воспринимают происходящие процессы", - сказал он в интервью Майклу Наки.

При этом Подоляк отметил, что нельзя точно сказать, что именно Россия подразумевает под демилитаризацией. "Возможно, они имели в виду уничтожение старого советского оружия, в обслуживании которого Россия зарабатывала очень много денег. И они просто хотели потерять этот рынок", - отметил Подоляк.

Советник главы Офиса президента считает, что Украина провела феноменальное перевооружение, на которое в мирное время ушло бы более 10 лет. "Я думаю, что мы закончим даже во время войны полное перевооружение. И нам советский стандарт не нужен будет", - добавил он.

Подоляк отметил, что Пескова, Лукашенко или Медведева можно слушать в качестве стендапа, поскольку в политических вопросах они лишь демонстрируют всем, какими являются управленцами.

Цели России в войне: последние новости

В начале полномасштабной войны Путин заявлял, что РФ хочет "демилитаризировать и денацифицировать" Украину. При этом он говорил, что они якобы не собираются оккупировать украинские территории.

Также россияне говорили о "защите населения Донбасса", "привлечении к ответственности руководства Украины" и "борьбе с нацизмом". Цели постоянно менялись, в зависимости от ситуации на фронте и попыток оправдать свои военные преступления.

Рупор Кремля Песков заявил, что они "фактически во многом выполнили задачу по демилитаризации Украины", поскольку ее армия все больше использует западное вооружение.

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