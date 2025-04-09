В то же время со стороны россиян тоже есть продвижение.

Силы обороны Украины восстановили позиции возле Котлиного, что в Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

В то же время армия РФ продвинулась возле Катериновки, Калинового и Надиевки, что в Покровском районе Донецкой области.

Ситуация в районе Котлино - что известно

Как писал УНИАН, 26 февраля 2025 года ВСУ освободили Котлино под Покровском. По словам украинских бойцов, операция была спланирована в четыре этапа.

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"Первый этап - стабилизировать обстановку. Второй этап - нанести максимальное поражение противнику в населенном пункте Котлино, максимально уничтожить. Насчитывали личного состава до 100 военнослужащих противника. Третье - перерезать все подступы к населенному пункту. И четвертое - занять населенный пункт", - рассказал командир батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады "Гера".

В то же время представитель ОСУВ "Хортица", майор ВСУ Виктор Трегубов заявил, что освобождение Котлиного сорвало опасный замысел россиян. Он отметил, что после Котлино противник хотел установить сначала огневой, а затем физический контроль трассы Покровск-Днепр.

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