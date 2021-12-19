Секретарь СНБО рассказал, существуют ли сейчас угрозы со стороны страны-агрессора.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении РФ в Украину. Он отметил, что на сегодня опасности со стороны страны-агрессора нет.

Украина четко видит и понимает, что находится у границ, отметил Данилов в интервью "Апострофу".

Он отметил, что в настоящее время СНБО не видит опасности на границе и угроз вторжения РФ в Украину. Однако уже завтра такие угрозы могут появиться, сказал Данилов. Также он рассказал, что Украина прекрасно знает обо всем, что творится у наших границ.

"Мы этого (угрозы вторжения РФ - УНИАН) сейчас не видим. Мы четко понимаем, что находится в радиусе 200 километров от нашей границы, именно границы от линии соприкосновения с РФ... Мы четко понимаем, что находится в радиусе до 400 километров от нашей границы. Мы понимаем, что это за группировка, мы понимаем их количество, понимаем, чем они оснащены. У нас все это под контролем и мы ежедневно получаем информацию", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилов отметил, что Украина, в случае вторжения РФ, будет иметь то оружие, о котором не догадываются в Кремле. Наши граждане имеют дух и патриотизм, которые дают нам силы для борьбы с врагом.

Возможное наступление РФ: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Читайте такжеУкраина попросила у США новое вооружение: системы ПВО и ракеты PatriotВ Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

Читайте такжеУгрозы Байдена не помогли: Россия продолжает наращивать войска у границы УкраиныПо сообщению Financial Times, Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Полина Кузенко