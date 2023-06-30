Запад перестал бояться Путина, считает политолог.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил о решении США о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS, как о немедленном следствии мятежа ЧВК "Вагнер" в России.

"Запад, наконец, перестал бояться Пу", - написал он.

По его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин не сможет отдать приказ о ядерном ударе.

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"Человек, который не смог отдать приказ о ликвидации или хотя бы аресте Пригожина, никогда не сможет отдать приказ о ядерном ударе. Такой приказ просто не выполнят", - считает Пионтковский.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины - что сообщалось

Как писал УНИАН, The Wall Street Journal сообщил, что США близки к тому, чтобы одобрить передачу Украине ракетной системы большой дальности ATACMS. Отмечалось, что эти ракеты могут переломить ход борьбы Киева с российскими оккупантами в свою пользу, заявили американские и европейские официальные лица.

Спустя какое-то время в Министерстве обороны США прокомментировали информацию о якобы приближении Вашингтона к передаче Украине ATACMS, отметив, что в ведомстве не располагают информацией о каких-либо планируемых на ближайшее время решениях по этому вопросу.

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