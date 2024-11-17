Массированно применять их противник не будет, пока не решит проблемы с системой наведения.

Российские оккупанты редко применяют ракеты "Циркон", ведь не имеют их стабильного серийного производства. Об этом в эфире телемарафона сказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

Комментируя сегодняшний удар российских оккупантов по Украине, в котором была использована и гиперзвуковая ракета "Циркон", он отметил, что это лишь третий или четвертый случай применения этих ракет.

"Объясняется это тем, что серийного производства этих ракет, такого стабильного, у россиян нет. Россияне даже "Кинжалы", которые фактически являются копиями "Искандера", выпускают в количестве от двух до шести в месяц. Я так понимаю, в зависимости от получения комплектующих к ним. Потому что у них вся электроника напичкана деталями западного производства", - сказал Романенко.

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Соответственно, добавил эксперт, такая же проблема у россиян возникает и с "Цирконами":

"То есть их лимитированное применение обусловливается тем, что просто нет серийного выпуска этих ракет. Они недоработаны. И вообще все эти пуски - они скорее носят такой экспериментальный характер: долетит - не долетит, попадет - не попадет".

Романенко пояснил, что эта ракета значительную часть участка летит на гиперзвуковой скорости. Это означает, что ракета летит в облаке плазмы, которая не пропускает радиоволны. То есть этими ракетами на гиперзвуковом отрезке нельзя управлять - они летят по инерционной системе. А это не позволяет им поражать объекты высокоточно.

"И вот пока россияне не решат эти проблемы - с окончательным наведением на терминальном отрезке - они не будут их применять массированно. Кроме того, в предыдущих налетах большинство этих ракет было сбито", - сказал Романенко.

Кроме того, на вопрос относительно в целом организации этой последней атаки россиян по Украине, он отметил, что это был массированный удар, который был проведен так, чтобы все вражеские средства поражения "поступали на отдельные цели почти одновременно". Это значительно усложняет работу противовоздушной обороны.

"А цель этого удара, как всегда, - террористическая. Это удар по гражданской инфраструктуре, по энергетическим объектам, по инфраструктурным объектам, тепловые станции, котельные... Россияне реализуют свою идею-фикс - загнать украинцев в пещеры", - сказал Романенко.

Говоря о Староконстантинове, он отметил, что "там аэродром наших бомбардировщиков, которые несут ракеты Storm Shadow - это общеизвестно". "И ни один налет не происходит без удара по Староконстантинову. А так, в общем, это цель россиян - терроризировать гражданское население", - отметил эксперт.

Воздушная атака на Украину 17 ноября

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 ноября, российские оккупанты нанесли массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробаллистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет Искандер-М(KN-23), вероятно, также гиперзвуковая ракета типа "Циркон" и до десятка ударных беспилотников.

Впоследствии в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отметили, что по предварительным данным, всего в рамках удара России по Украине было обнаружено 210 воздушных целей - 120 ракет и 90 дронов. Уничтожено было 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 БПЛА. Среди сбитых ракет была и одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон".

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