Путин совершил ошибку, считает генсек НАТО.

Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" в России свидетельствует о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин совершил "большую стратегическую ошибку", незаконно аннексировав Крым и развязав полномасштабную войну против Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 июня во время визита в Вильнюс, передает CNN.

Он акцентировал внимание на необходимости продолжать оказывать поддержку Украине в ее борьбе против РФ, а также обеспечить ее безопасность после войны:

"Украинцы начали контрнаступление, чтобы вернуть себе оккупированные земли. Чем больше земель они смогут вернуть, тем сильнее будет их рука за столом переговоров для достижения и прочного мира… После окончания войны мы должны принять меры для обеспечения безопасности Украины, чтобы история не повторилась".

Кроме того, Столтенберг сказал, что союзники следят за ситуацией в Беларуси:

"Мы осуждаем заявление России о размещении ядерного оружия. Это безрассудно и безответственно. Мы не видим признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но НАТО сохраняет бдительность".

Мятеж ЧВК "Вагнер" - реакция в мире

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что скоротечный мятеж ЧВК "Вагнер" свидетельствует о том, что вторжение в Украину обернулось для России появлением трещин в ее военной мощи и политической системе. Он также назвал мятеж поводом усилить поддержку Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что в России происходит борьба за власть, и мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - "лишь один из актов в этом спектакле".

Как писало издание The Times, после мятежа в РФ в Британии планируют готовиться к вероятному распаду России, чтобы геополитические изменения неожиданно не всколыхнули устройство британцев.

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