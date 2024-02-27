Сейчас после прохождения военно-врачебной комиссии никого не направляют прямо в воинские части, заверил руководитель Черкасского областного ТЦК и СП.

После того, как человеком получена повестка для уточнения данных, он должен прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а там его после прохождения военно-врачебной комиссии могут направить в учебный центр.

Об этом заявил начальник Черкасского областного ТЦК и СП Александр Устименко. По его словам, после того, как получили повестку, необходимо прибыть в ТЦК, там выписывают направление на прохождение медицинского осмотра.

"Человек проходит медицинский осмотр. И уже по выводам военно-врачебной комиссии - или годен, или ограниченно годен. И уже тогда принимается решение, куда направлять, в какой учебный центр. Сейчас в воинские части мы никого не направляем, только в военно-учебные центры", - заявил Устименко.

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Также он отметил, что люди, которые идут на прохождение ВВК, берут с собой все свои медицинские документы для того, чтобы врачи могли принять решение. В частности, это касается тех, кто имеет определенные хронические заболевания.

"Я знаю людей, которые шли на медкомиссии. Они хотели служить и не говорили правду (о своих заболеваниях, - Ред.). Это все от человека зависит", - сказал начальник ТЦК. Устименко пояснил, что если человек приходит на ВВК и говорит, что есть определенные жалобы, но документов нет, то направляют на дополнительные исследования.

Кроме того, он рассказал, что тех людей, которым была вручена повестка, но они не явились в ТЦК, подают в розыск в Национальную полицию. "Если Нацполиция их к нам привозит, то мы оформляем административный протокол. Два админпротокола, на третий - возбуждается уголовное дело", - добавил он.

Продолжается мобилизация в Украине 2024 - новости, которые стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины - руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе заявил, что военнообязанные, которые получили условные сроки наказания за уклонение от военной службы, и в дальнейшем подлежат мобилизации. За повторное уклонение нарушитель получит реальный срок.

На вопрос о том, могут ли сразу служить те, против кого вынесены приговоры, или должны ждать, он ответил, что это зависит от того, каким образом в решении суда прописано отбывание условного срока.

По словам Цуцкиридзе, наличие досудебного расследования, даже подозрения - это не повод не служить, поскольку все зависит от того, какая мера пресечения избрана во время расследования, и не будет ли она ограничивать человека в передвижении.

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