Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что россияне бьют из временно оккупированного Крыма по разным регионам Украины.

Российские оккупанты могли ударить по Киеву 25 марта противокорабельными ракетами "Циркон". В результате атаки поврежден дом в Печерском районе.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, бьют из временно оккупированного Крыма по разным регионам Украины.

"Мы предупреждали, что после выборов в России у них будет определенное обострение, в частности с акцентом на разные регионы Украины, а также с применением различных видов ракетного вооружения", – отметила Гуменюк в комментарии 24 каналу.

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При этом она указала, то по Киеву могли ударить гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Циркон".

"Противокорабельных ракет у россиян достаточно много, а использовать их оккупантам некуда. Если они начнут бить по гражданским судам, ссылаясь на назначение этих ракет, мировое сообщество отреагирует очень бурно. По состоянию на сегодняшний день это не основная задача врага", – объяснила Гуменюк.

По ее слова, Россия пытается весь свой ракетный потенциал применить разными способами, с учетом изменения тактики. Кроме того, она указала, что противокорабельные ракеты специфичны, и имеют чрезвычайно высокую скорость, поэтому противник, вероятно рассчитывает, что украинские системы ПВО не смогут их сбить.

Удар по Киеву 25 марта - что известно

25 марта в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Позже стало известно, что россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами, но их удалось уничтожить украинским защитникам.

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