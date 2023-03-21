За законопроект в основе проголосовали 256 народных депутатов.

Украинские воины скоро смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, парламент поддержал законопроект # 8011 о создании государственных гарантий по сохранению возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины, в случае получения ими ранений, которые влияют на репродуктивные функции.

За законопроект в основе проголосовали 256 народных депутатов.

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Решения по военнослужащим - детали

В Верховной Раде Украины поддержали установку испытания при приеме на военную службу по контракту на срок до 6 месяцев для граждан, которые впервые приняты на военную службу. Это решение поддержало 262 народных депутатов.

В Министерстве обороны рассказали, которые будут совершенствовать в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

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