В командовании противника есть очевидные сбои, полагают аналитики.

РФ перебрасывает на Бахмутское направление различные истощенные группировки своих войск, кроме того, есть проблемы с контролем их деятельностью.

Разгромленная под Бахмутом российская 72-я отдельная мотострелковая бригада в сентябре прошлого года, по сведениям СМИ, понесла потери в Харьковской области во время контрнаступления Вооруженных сил Украины, а в октябре 2022-го ее уцелевшие элементы "потрепали" в Николаевской области, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Проблемы, связанные со специальной переброской различных истощенных группировок войск на Бахмутское направление, наряду с очевидными сбоями в командовании и контроле, вероятно, мешают российским силам в этом районе проводить надежные оборонительные операции", - отметили аналитики.

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В ISW 7 августа прошлого года сообщали о начале формирования 72-й отдельной мотострелковой бригады в российской Оренбургской области.

Ситуация на Бахмутском направлении - что нужно знать

Противник уже не один месяц пытается захватить Бахмут, однако получает достойный отпор от защитников Украины и несет огромные потери.

Украинские воины 9 мая разместили "превью" наступления в направлении Бахмута и сообщили, что 72-я ОМСБР противника сбежала из-под города.

Позже командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на отдельных участках фронта у Бахмута россияне отступили под натиском наших воинов на дистанцию до двух километров.

Бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий говорил, что украинские воины в результате наступления почти полностью уничтожили несколько рот 72-й ОМСБР.

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