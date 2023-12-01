Кроме того, воинам удалось ранить еще трех захватчиков.

Снайперы Сил Специальных Операций ВСУ мощно отработали по российским оккупантам на Авдеевском направлении.

Как сообщает пресс-служба ССО, снайперы ликвидировали 12 и ранили трех оккупантов. Это потери всего за час интенсивной работы воинов.

"ССО работают на самых сложных участках фронта. Одна из них - Авдеевское направление. Там всего за час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника. Еще трое оккупантов, которые пытались подойти к позициям украинских военных, получили ранения", - говорится в сообщении.

Авдеевское направление - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские войска имеют продвижение в районе Авдеевки и ведут наступление в районе Старомайорского Донецкой области.

Согласно ISW, оккупанты штурмуют Авдеевку с шести направлений. Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.

Согласно геолокационным кадрам, на которые ссылаются аналитики, оккупанты несколько продвинулись северо-западнее Красногоровки в 7 км от Авдеевки и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине города.

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