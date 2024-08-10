Среди целей ВСУ - доказать свою боеспособность Западу и ударить по газовому экспорту Путина.

Эксперт НАТО Стефани Бабст считает, что действия ВСУ в Курской области были хорошо спланированными, и Украина застала путинскую армию врасплох. В комментарии Bild она назвала пять возможных целей курской операции.

1. Оказать давление на Путина

"В отличие от Берлина и Вашингтона, ВСУ поняли, что должны поставить россиян в оборонительное положение. Насколько смогут", — говорит Бабст.

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2. Доказать свою боеспособность — самой Украине и Западу

По словам эксперта, этим наступлением украинские вооружённые силы хотят показать, что они сами могут оказать давление на российского агрессора. В перспективе это поможет убедить союзников "отказаться от губительных ограничений на использование западных систем вооружений". –отмечает она.

3. Ослабить натиск российских войск на других участках фронта

В Донбассе и Харькове ВСУ с трудом сдерживают российское наступление. Теперь россияне должны перебросить часть своих сил, чтобы остановить украинцев в Курской области.

4. Захватить Курскую АЭС и впоследствии обменять её на захваченную Россией Запорожскую АЭС

Предположения об этом циркулируют уже несколько дней. Однако Бабст сомневается, что перед ВСУ стоит такая задача, так как "в военном отношении это был бы очень долгий и трудный путь".

5. Ударить по газовому экспорту Путина

По её мнению, ВСУ скорее стремятся контролировать газоизмерительную станцию в Судже, через которую осуществляется газовый экспорт. Станция — ключевой элемент последнего газопровода, связывающего Европу и Россию.

"Это стало бы значительной потерей для газового бизнеса Путина", — считает Бабст.

Бои в Курской области - последние новости

Как писал Forbes, Украина направила в Курскую область уже пять бригад: четыре армейские механизированные бригады и одна бригада из состава независимых штурмовых авиационных сил. Они заняли около 400 квадратных миль Курской области и взяли в плен десятки российских военнослужащих, и пока нет никаких признаков того, что они замедляют свои атаки.

Также ранее сообщалось, что возле Рыльска в Курской области разнесли колонну российских военных. Россия могла потерять до полутысячи солдат в результате этого удара.

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