На Бахмутском направлении мощно выполняют свои обязанности Вооруженные силы, пограничные подразделения и подразделения Нацгвардии.

Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты уделяют больше всего внимания своим атакующим действиям в районе Бахмута Донецкой области. Этот город является направлением главного удара противника на востоке Украины.

"Враг сосредоточивает здесь основные свои усилия, не жалея личный состав, и пытается прорваться. Бахмут – это символ несокрушимости и боевого духа, мастерства украинского войска", – отметил Череватый в эфире телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что сейчас на Бахмутском направлении мощно выполняют свои обязанности Вооруженные силы, пограничные подразделения и подразделения Нацгвардии.

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"За эти сутки было уничтожено 119 врагов, 163 получили ранения различной степени. Произошло 103 обстрела и 25 боестолкновений. И это не самые большие результаты по потерям врага. Несколько дней подряд было уничтожено более 200 врагов. Бахмут – это город, где враг больше всего уделяет внимания своим атакующим действиям", – подытожил Череватый.

Ситуация на востоке Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на востоке нашей страны продолжается вражеское наступление. В некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и подразделениях 2 армейского корпуса оккупантов потери составляют до 80% личного состава.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что российская армия несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Бойцы ВСУ фиксируют чрезвычайное обострение в районе Бахмута, Угледара и других направлений.

В то же время аналитики Института изучения войны считают, что продолжение обороны Бахмута может создать благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления. Эксперты добавили, что решение Украины защищать Бахмут, несмотря на потери, было стратегически обоснованным шагом.

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