Андрей Юсов отметил, что у России еще сохраняется мобилизационный резерв.

Российская армия несет самые большие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Бойцы ВСУ фиксируют чрезвычайное обострение в районе Бахмута, Угледара и других направлений.

"Собственно ничего не изменилось, есть отчаянные попытки оккупировать украинский Донбасс до конца марта. Такими были указания Путина Герасимову, но те дать ничего не означают, ничего у них не получится. Украинский Донбасс держится, и Бахмут держится", - отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

При этом он указал, что у россиян есть значительный мобилизационный резерв.

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"Часто плохо вооружены и плохо обучены, но их много, но это не останавливает украинские силы обороны. Есть соответствующие планы и механизмы реагирования на все вызовы", - рассказал представитель разведки.

Кроме того, разведчик подчеркнул, что для россиян Донецкая и Луганская области остаются приоритетными, но возможна активизация оккупантов и на других участках, даже при значительных потерях.

"Потери врага, скажем так, по количеству, наибольшие с начала этой позорной войны, и это видно невооруженным глазом", - подытожил Юсов

Ситуация на фронте - что известно

За минувшие сутки, 14 февраля, подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Враг пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, общие боевые потери армии РФ по состоянию на 15 февраля 2023 года ориентировочно составили около 139 770 человек, а также тысячи единиц различной техники.

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