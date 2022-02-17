В результате попадания снаряда в доме вспыхнул пожар

Боевики на Донбассе возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате один из снарядов попал в жилой дом.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антона Геращенко в своем Telegram-канале.

"17 февраля в 21:24 поступило сообщение из службы 102 о том, что 17.02.2022 в 21:24 по адресу: Станично-Луганский район пгт Станица Луганская, улица Магистральная д.8, 10 минут назад произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия", - говорится в сообщении.

Геращенко отметил, что в результате попадания снаряда в доме вспыхнул пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Обстрел Станицы Луганской боевиками - что известно

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую. При этом снаряды попали в здание детского сада. В результате обстрела пострадали трое работников детского сада.

Кроме того, оккупанты начали распространять дезинформацию, обвинив украинских военных.

На это вопиющий случай отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, обстрел детского сада в Станице Луганской – это большая провокация.

Также министр обороны США Ллойд Остин напомнил, что Украину предупреждали о том, что оккупанты могут сделать что-то подобное.

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