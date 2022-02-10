Боевики требуют "решения проблемы коронавирусных ограничений" на КПВВ, хотя со стороны Украины уже сняты все ограничения.

Подконтрольные Кремлю боевики, которые называют себя представителями "ДНР/ЛНР", отказались открывать контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, но требуют контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины.

Об этом представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш сообщил в социальной сети Facebook.

Как отметил Грамаш, в рамках работы гуманитарной рабочей подгруппы ТКГ ставленники окуппационной администрации РФ на Донбассе "придумали новый повод не открывать КПВВ".

Так, российские марионетки "Дейнего и Никанорова требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины для решения проблемы коронавирусных ограничений".

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"Это звучит странно, поскольку еще в конце года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с COVID. Мы не требуем никаких справок о вакцинации. Поэтому непонятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтоб ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны. Просто снимите их также как мы, и всё", - отметил Гармаш.

"То же самое по обмену. Несмотря на то, что обмен всех на всех, без каких либо предусловий, прямо записан в Минских соглашениях, они требуют то процессуальной очистки тех, кого мы им уже передали, то вообще принятия закона об амнистии. Хотя одно с другим абсолютно не вяжется. То есть, просто нет политической воли сделать то, что Россия обязалась выполнить, подписавшись под Минском", - сообщил Гармаш.

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