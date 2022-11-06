По его словам, украинские воины уверенно продвигаются, а россияне отступают.

Россияне быстрее "сдают" Херсон, чем пытаются его удержать любой ценой.

Как свидетельствует новый аудиоперехват разговоры боевика из "ЛДНР", оккупанты готовятся бежать из Херсона, как только Вооруженные силы Украины подойдут к городу.

Оккупант: Ну, походу, русские будут все сдавать это все дело.

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Жена: Да ты что? Они же вас не забудут хоть?

Оккупант: Ну, вот это хрен его знает, потому что сегодня мы БК жгли - все сгорело БК. Стреляло, вспыхивало так, что я тебе передать не могу. Там БК срывают они, жгут тоже - короче, уничтожают боеприпасы.

Захватчик рассказал, что не понимает логику командования, которое сначала сдает 60-100 км территорий, а затем приказывает выбивать украинских воинов оттуда. Женщина объясняет, что россияне якобы публично заявляют, что должны удержать Херсон любыми способами. Впрочем, оккупант раскрыл ей правду.

"Они его больше сдают, чем удерживают", - рассказал он.

Ситуация на фронте: Херсонское направление

До 21 октября в Херсонской области ВСУ освободили более 80 населенных пунктов.

Аналитики Американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты могут перейти на левый берег Днепра и сдать Херсон.

"Администрацию" оккупантов уже переместили в Скадовск. А в Херсоне исчезают флаги РФ.

В то же время в оперативном командовании "Юг" предупредили, что россияне могут пытаться создать впечатление, что покинули населенные пункты.

Оккупанты готовятся к уличным боям и размещают подразделения в домах жителей Херсона и ближайших населенных пунктов, переодевается в гражданскую одежду.

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