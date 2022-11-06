Россияне быстрее "сдают" Херсон, чем пытаются его удержать любой ценой.
Как свидетельствует новый аудиоперехват разговоры боевика из "ЛДНР", оккупанты готовятся бежать из Херсона, как только Вооруженные силы Украины подойдут к городу.
Оккупант: Ну, походу, русские будут все сдавать это все дело.
Жена: Да ты что? Они же вас не забудут хоть?
Оккупант: Ну, вот это хрен его знает, потому что сегодня мы БК жгли - все сгорело БК. Стреляло, вспыхивало так, что я тебе передать не могу. Там БК срывают они, жгут тоже - короче, уничтожают боеприпасы.
Захватчик рассказал, что не понимает логику командования, которое сначала сдает 60-100 км территорий, а затем приказывает выбивать украинских воинов оттуда. Женщина объясняет, что россияне якобы публично заявляют, что должны удержать Херсон любыми способами. Впрочем, оккупант раскрыл ей правду.
"Они его больше сдают, чем удерживают", - рассказал он.
Ситуация на фронте: Херсонское направление
До 21 октября в Херсонской области ВСУ освободили более 80 населенных пунктов.
Аналитики Американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты могут перейти на левый берег Днепра и сдать Херсон.
"Администрацию" оккупантов уже переместили в Скадовск. А в Херсоне исчезают флаги РФ.
В то же время в оперативном командовании "Юг" предупредили, что россияне могут пытаться создать впечатление, что покинули населенные пункты.
Оккупанты готовятся к уличным боям и размещают подразделения в домах жителей Херсона и ближайших населенных пунктов, переодевается в гражданскую одежду.