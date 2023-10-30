Если ситуация не изменится, Авдеевка рискует повторить судьбу Бахмута.

Несмотря на безумные потери, российская армия имеет определенные территориальные успехи под Авдеевкой, что создает реальную угрозу для украинских защитников города. Об этом пишет Financial Times, анализируя ситуацию на этом участке фронта.

"Достижения России были скромными за последние две недели и с большими потерями, но проблема заключается в том, что Россия контролирует фланги города. Даже дальнейшее продвижение на один-два километра с флангов может осложнить снабжение города", - пояснил изданию авторитетный военный аналитик, старший научный сотрудник Института исследования внешней политики (США) Роб Ли.

По мнению другого известного аналитика, директора польской консалтинговой компании Rochan Consulting Конрада Музыки, главной целью России в Авдеевке было получить доступ к трассе М-04 и восстановить движение поездов на железнодорожной линии Ясиноватая-Донецк, которая была прервана в 2014 году. Это может открыть для России еще один путь обеспечения ее войск на юге.

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Неназванные офицеры из 59-й бригады ВСУ рассказали в комментарии The New York Times, что Украина может потерять Авдеевку из-за мощного огневого давления со стороны России, как это было с Бахмутом.

"Это возможно, если у нас закончатся люди и боеприпасы", — рассказал офицер с позывным "Бардак".

Правда, среди военных, защищающих Авдеевку, немало оптимистов. Так, по словам команадира с позывным "Кондор", то продвижение, которого достигли россияне за последние недели, стоило им очень больших потерь.

"Если бы эта тактика, которую они используют, была успешной, мы бы сейчас не были здесь и не разговаривали с вами", – отметил он.

Битва за Авдеевку - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты готовятся атаковать Авдеевский коксохимический завод, который расположен к северу от города. Россия сейчас имеет 40 тысяч личного состава на этом направлении и перебрасывает туда дополнительные силы.

Также мы рассказывали, что за прошедшую неделю россияне потеряли более 4,4 тыс. солдат и ориентировочно 85 танков. Основной вклад в эту статистику сделала именно битва за Авдеевку.

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