Усиление противотанковой обороны Вооруженных Сил Украины является одной из главных задач союзников, верно рассчитывающих на то, что планомерное уничтожение танков и бронемашин армии РФ закономерно приведет к невозможности рашистов осуществлять активные боевые действия.
Именно для этого Украина активно получает ПТРК Javelin, но, по всей вероятности, к этому американскому противотанковому комплексу может присоединиться еще один - BGM-71 TOW. Который является одним из основных ПТРК в армии США и во многих других армиях мира.
Тем более что он входит в штатное вооружение многих бронемашин стран-членов НАТО, которые в ближайшем будущем также могут усилить ВСУ.
Возможности TOW
Противотанковый ракетный комплекс TOW трудно назвать новым оружием, потому что в своей первой версии он был принят на вооружение армией США еще в 1970 году. После чего он многократно модернизировался и пока американская армия продолжает его использование, а заменить его планирует только на уровне 2030-х годов.
Но формально он принадлежит ко второму поколению ПТРК, в котором оператор должен постоянно сопровождать цель и непосредственно управлять ракетой. Также стоит отметить, что в 1983 году появился так называемый TOW-2 с боевой частью и более защищенной системой управления. А в 1987 году - две его дальнейшие модернизации TOW-2A и TOW-2B, также отличающиеся боевыми частями.
TOW-2A имеет тандемную кумулятивную часть, способную пробивать до 900 мм брони. А TOW-2B оснащен довольно интересной системой подрыва боевой части направленного действия над бронетехникой. Для этого используется лазерный и магнитный сенсоры, отвечающие за полет на заданной высоте и активацию боевой части прямо над бронемашиной.
Точные данные по пробитию такой системы не объявлялись, но на практике она показывает впечатляющие результаты:
Десятилетиями передача команд управления на ракету происходила за проводами. Несмотря на некоторый анахронизм такой системы наведения, она до сих пор остается наиболее помехозащищенной. Но в 2012 году компания-производитель TOW, Raytheon, получила заказ на 6,6 тысячи ракет в версиях TOW-2A и TOW-2B с радиокомандной системой управления.
Особенности TOW
В отличие от Javelin, TOW – это тяжелый противотанковый комплекс, который, в большинстве случаев, пытаются установить на транспорт. Общий вес всего комплекса 93 кг. Для понимания, украинский ПТРК "Стугна-П" вместе с ракетой весит 68 кг.
В то же время его дальность, относительно украинской разработки, более умеренные - 3,75 км, против 5 км. Но ракета TOW более быстрая, до 320 м/с, против 220 м/с.
Вместе с самой ракетой за время существования TOW изменялись и прицельные устройства. В современной версии ПТРК имеет мощный комплект из тепловизионного прицела и лазерного дальномера.
Но если продолжать сравнения со "Стугной-П", оператор TOW должен находиться за пусковой все время, в противоположность украинскому ПТРК, который имеет выносной пульт.
Также следует отметить, что TOW – это один из наиболее распространенных противотанковых ракетных комплексов в мире. Он находится на вооружении более чем 50 стран мира. Цена за одну ракету TOW может составлять ориентировочно около 55 тысяч долларов по состоянию на 2021 год для армии США.
Характеристики TOW-2
- Вес пусковой: около 70 кг.
- Вес ракеты TOW-2A: 21,5 кг.
- Вес ракеты TOW-2B: 22,6 кг.
- Дальность поражения целей: до 3,75 км
- Бронепробиваемость TOW-2A: до 900 мм по динамической защите
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