Диктатор говорил об украинских беженцах со смехом.

Российский президент Владимир Путин сравнил украинцев, которые бежали от войны в Россию, с теми, кто выехал в европейские страны.

Диктатор предложил "почувствовать разницу" между ними. Он и его окружение смеялись, говоря о людях, которым пришлось покинуть свои дома из-за развязанной Россией войны.

"Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу. Так и есть", - сказал Путин.

Видео дня

Украинцы в других странах

Напомним, что оккупанты принудительно депортируют украинцев с временно оккупированных территорий. Кроме того, россияне похищают украинских детей, а также отдают их в российские приемные семьи.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продлит еще на год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

По данным социологов, 85% украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, намерены вернуться домой.

В Чехии заявили, что беженцы из Украины с временной защитой в ЕС, вернувшиеся домой, могут приехать в страны Евросоюза на зиму.

Ранее в Грузии продлили программы помощи украинским беженцам на шесть месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: