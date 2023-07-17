Ранены пятеро работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Днем в понедельник, 17 июля, российские оккупанты нанесли удар по центру города Белополье в Сумской области. В результате удара есть пострадавшие и погибшие.

Как пишет "Суспільне Суми" со ссылкой на белопольского городского голову Юрия Зарко, по состоянию на 15.00 известно о двух погибших в результате обстрела женщинах.

По меньшей мере 10 человек ранены (среди них - пятеро работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям). Двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу в Сумах.

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Удары по Белополью - это надо знать

Из-за постоянных обстрелов России и гибели гражданских Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации людей из пятикилометровой пограничной зоны. С 15 июля жители региона имеют возможность эвакуироваться бесплатно на специальном поезде.

Белополье на Сумщине, находящееся всего в 7 километрах от границы с Российской Федерацией, не попадает в зону эвакуации, хотя регулярно подвергается ударам со стороны российских оккупантов.

В частности, 18 июня российские захватчики обстреляли город из артиллерии, погибли 38-летний старший лейтенант полиции Роман Бабенко и его 4-летний сын.

В марте российские оккупанты били по городу управляемой авиационной бомбой. Также атаковали с РСЗО. 24 марта во время обстрела в Белополье погибли два человека, ранены были девять.

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