На утро назначены переговоры между украинской и российской стороной.

По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, беларусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.

"По имеющимся данным, воздушно-десантные войска РБ получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 05.00 утра. Информация о солдате и точном месте его службы известно. Источник верифицирован", – написал Стрижак.

Стоит добавить, что на утро назначены переговоры между украинской и российской стороной.

Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (СБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил СБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: