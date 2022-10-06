Он отметил, что у "азовцев" на это было единогласное мнение, что россияне – враги Украины.

Российские оккупанты пытались завербовать пленных украинских бойцов из "Азовстали" в Мариуполе с целью войны против "США и Запада".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время онлайн-пресс-конференции командиров полка "Азов".

Начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что россияне по-разному относились к украинцам, которые находились в плену.

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По его словам, ФСБ и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ умеют "давить на людей".

"Относительно "азовцев", у них, именно у Главного разведуправления, была отработана стратегия следующая: когда мы вышли из плена, они хотели, так сказать, завербовать "Азов" как подразделение тем, что "ребята, вы хорошо воюете", и "давайте вместе уничтожать", – я сейчас беру в кавычки и говорю цитату ГРУ, а не свою, – "и уничтожать Запад и США", – подчеркнул Кротевич.

Он отметил, что у "азовцев" на это было единогласное мнение, что россияне – враги Украины.

"Мы – украинские военные. Украина – наша родина... Я родился в 1993 году. Я родился в независимой Украине. Для меня мотивация – воевать против любого, кто нападет на мою страну – Российская Федерация это или любая другая страна. И поэтому они для нас враги", – подчеркнул Кротевич.

По его словам, "многие так ответили".

"Поэтому эта история "дружищ" закончилась", – добавил он.

Ранее российские пропагандисты сообщали, что с украинских военнопленных, удерживаемых в Еленовской колонии на оккупированной части Донетчины, создадут "казачий батальон" при "ДНР".

Освобождение защитников "Азовстали" из плена – что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 защитников Украины.

200 из них обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

По информации Министерства внутренних дел, в числе освобожденных были 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников. Также среди освобожденных – 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым оккупанты угрожали смертью.

По условиям обмена с РФ командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди освобожденных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке в Донецкой области. освобожденные командиры уже прошли в Турции медицинские осмотры.

3 октября защитники "Азовстали", которые находятся в Турции, встретились со своими семьями

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