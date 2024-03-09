Также артиллеристы поразили 1 район сосредоточения личного состава, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 средство противовоздушной обороны противника.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Также отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 средству противовоздушной обороны противника.

В то же время враг нанес 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Видео дня

Ситуация на фронте

За сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений, более половины всех атак оккупантов пришлись на Авдеевское и Новопавловское направления.

Так, на Авдеевском направлении отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: