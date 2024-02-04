Он отметил, что на судьбу Авдеевки может повлиять ситуация со снарядным голодом в Украине.

Оккупанты в Авдеевке продолжают прибегать к "мясным штурмам", бросая в бой все новые и новые резервы, чтобы захватить город. В то же время Силы обороны упорно перемалывают резервы россиян, поэтому держать Авдеевку сейчас выгодно, отметил ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "24 каналу".

"Я сейчас скажу страшную вещь. Это ни в коем случае не о том, что нашим ребятам там легко, нет, им очень тяжело. Но с точки зрения страшной арифметики войны – нам сейчас выгодно, что россияне так упрямо берут Авдеевку. Соотношение потерь в Авдеевке сейчас один к двенадцати. За каждого нашего погибшего защитника умирает 12 россиян. Это абсолютно страшная мясорубка, которая перемалывает их резервы. И чем дольше она работала бы, тем нам лучше", - отметил военный.

Как отметил Дикий, "быть внутри этой мясорубки, даже если работаешь в ней ножом - очень тяжело". Однако он подчеркивает, что его близкие друзья, которые там воюют, говорят, что надо держаться, потому что это имеет смысл.

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В то же время, говорит ветеран АТО, на судьбу Авдеевки может повлиять ситуация со снарядным голодом в Украине. Если бы не нехватка снарядов, то, уверен он, держать Авдеевку можно было бы месяцами.

"Саму Авдеевку этими тупыми штурмами россияне не возьмут. Но там есть всего лишь одна трасса через Орловку, которая соединяет Авдеевку с нашими тылами. Оккупанты уже достаточно близко к ней продвинулись и ползут дальше. Если они выйдут к трассе, то ее перережут. Если долго сдерживать эти мясные штурмы, когда наша артиллерия будет молчать из-за нехватки снарядов, то русские все-таки выползут. В таком случае никто не будет оставлять там гарнизон, никто не будет делать второй Мариуполь. Тогда придется отходить", - пояснил Дикий.

В то же время, по его словам, россиянам это фактически ничего не даст, только "маленький политический бонус", поскольку Авдеевка находится глубоко внутри оккупированных территорий.

"То есть они не прорвут наш фронт, захватив город. Наоборот, просто выровняют свой фронт. В целом это тоже полезно. Они вздохнут облегченно, потому что мы будем чуть дальше от Донецка. Но не более. Не говорится о глубоком прорыве в наши тылы", - отметил он.

Ситуация в Авдеевке

Как писал УНИАН, с 2014 года Авдеевка фактически находится на линии фронта. Все попытки русских войск продвинуться туда потерпели неудачу. Однако после нескольких месяцев ожесточенных боев небольшие группы российских войск достигли разрушенной Авдеевки и пытаются закрепиться там.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия бросает своих солдат на" мясные штурмы " Авдеевки сотнями. Там лежат целые заборы из тел российских захватчиков - забирать их оккупационное командование не спешит.

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