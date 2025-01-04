Чем меньше кораблей выходит из порта Усть-Луга, тем меньше РФ будет иметь товарооборота, считает эксперт.

Из морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградской области, который пытались атаковать беспилотники, выходили суда, которые разрушали интернет-кабели европейских стран. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

"Порт Усть-Луга - это большой хаб, это большая локация по перевалке нефтепродуктов. Это уже не впервые туда прилетает. Это очень далеко. Ранее уже наши беспилотники туда залетали", - отметил он.

По словам эксперта, таких ударов ждут и наши западные партнеры.

"В ноябре как раз из порта Усть-Луга вышло судно под китайским флагом, загруженное удобрениями. Вышло из Финского залива, дошло до Балтийского моря, бросило якорь и начало искать на дне и разрушать интернет-кабели. Якорь тянул за собой около 100 км. Было повреждено интернет-сообщение. Европейцы понимают, что РФ делает это не впервые и не в последний раз. Эти корабли выходят именно из этого порта... Думаю, такие удары будут еще более позитивно восприниматься на Западе", - подчеркнул Ступак.

Он подчеркнул, что чем меньше кораблей выходит из порта Усть-Луга, тем меньше РФ будет иметь товарооборота, а также меньше будет гипотетического ущерба коммуникациям стран западной Европы.

Атака на порт Усть-Луга - что известно

Как сообщал УНИАН, в субботу, 4 января, беспилотники пытались атаковать крупнейший в России морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники написал, большинство дронов, атаковавших 4 января Ленинградскую область, были сбиты над терминалом ООО "Новатранс" на территории этого порта. Были повреждены окна в одном из зданий на территории порта. К началу 2020-х этот порт стал вторым по величине в России после порта в Новороссийске.

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