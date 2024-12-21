По словам Сергея Кузана, во время атаки дроны испытали слабые места российской ПВО.

21 декабря Казань была атакована, чтобы испытать работу российской системы ПВО. Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире "Киев 24".

"Хочу подчеркнуть, что действительно не было массированной атаки, то есть были атаки с трех разных сторон для того, чтобы испытать систему ПВО. И это даже не было таким классическим пробитием системы, когда идет по одному направлению в несколько волн, не позволяя перезарядиться, то есть истощая фактически средства поражения противника и таким образом пробивая на вот этом истощении несколько БпЛА, которые проходят, пробиваются и бьют", - пояснил эксперт.

По его словам, это означает, что во время этой атаки было испытано одно или два таких места, где можно реально обойти вражескую систему ПВО.

"Конечно, россияне будут менять, закрывать эти слепые зоны, но уже то, что мы получили такую информацию и успешно ее реализовали небольшим количеством этих беспилотников типа "Лютый", является свидетельством нашего качества работы, по сравнению с количеством, которым обычно берут россияне", - добавил Кузан.

Атака на Казань - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 21 декабря в России дроны атаковали город Казань. По информации Минобороны РФ, беспилотники применяли "в три волны с разных направлений". На видео можно увидеть, как дроны врезаются в здания, скорее всего, те, которые были "подавлены" средствами РЭБ.

Во время атаки россияне жаловались на закрытые укрытия, а в некоторых школах города провели выборочную эвакуацию, временно размещая учеников в подвалах.

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