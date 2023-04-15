На этих направлениях оккупанты теряют много техники и личного состава.

Силы обороны продолжают держать позиции поблизости Угледара и Авдеевки, сдерживая вражеское нашествие.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сейчас все воины выполняют свои задачи на самом высоком уровне.

"Отдыхают орки под Угледаром. Силы обороны держат позиции под этим городом, а также не дают врагу приблизиться к Авдеевке. Наша артиллерия работает метко, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне", - отметил генерал.

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Как сообщает Генштаб ВСУ, продолжаются жестокие бои за Бахмут и Марьинку. Также "горячо" было на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Украинский воин рассказал, что Бахмуте россияне продвигаются медленно, "берут один дом в день". На подмогу "вагнеровцам" Путин бросил профессиональную десантуру, однако и она оказывается под артиллерийским и минометным огнем ВСУ.

Кроме того, оккупанты имели определенные успехи в направлении Белогоровки и уже вплотную приблизились к населенному пункту.

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