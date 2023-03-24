Армия РФ, вероятно, наладила собственное производство "умных" бомб, которые являются аналогом американских JDAM-ER.

СМИ нашли доказательства того, что армия РФ применила аналог американских умных бомб JDAM-ER для удара по Сумской области.

Речь идет о снаряде, который россияне запустили в рамках атаки по области в ночь на 24 марта. Соответствующие фото публикует Defense Express, отмечая, что обломки снаряда похожи на аналог планирующей американской бомбы JDAM-ER, которая известна на фронте как крылатая "умная" бомба. Сейчас подобные бомбы также есть на вооружении ВСУ.

По данным изданием, подобная "находка" может свидетельствовать о том, что враг наладил собственное производство умных бомб на своей территории.

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Впервые подобный тип оружия армия РФ применила в Украине 12 марта на временно оккупированных территории Донецкой области. Тогда ВСУ зафиксировали, что враг использовал не менее 11 планирующих бомб, вспоминают СМИ.

"С учетом этого, РФ смогла начать производство своих аналогов JDAM-ER. Аналогичные обломки были зафиксированы в Донецке, где подтверждено использование комплекта, который превращает обычную 500-кг фугасную ФАБ-500м-62 в планирующую с коррекцией по спутниковой навигации (наличие инерциальной системы, как в полноценном JDAM-ER, под вопросом). В частности, об этом говорит форма крыльев, а также крепления", - пишет издание.

Также там отмечают, что в случае, если украинским экспертам удастся правильно идентифицировать систему навигации бомбы (соответствующий модуль остался не поврежденным, это видно в кадре, уточняет Defense Express), Украина сможет разработать собственные средства для борьбы с новыми российскими аналогами американских JDAM-ER. Это возможно путем создания помех для GPS, ГЛОНАСС и других подобных систем.

"Но в любом случае, самым эффективным средством борьбы с этой угрозой является именно уничтожение носителей этих бомб", - пишет издание.

ВСУ имеют на своем вооруженные американские бомбы JDAM-ER

15 декабря стало известно, что Вашингтон рассматривает передачу своей "умной" бомбы JDAM-ER в рамках военной помощи Киеву. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме. Однако официальных заявлений по этому поводу Пентагон не делал.

Уже в марте командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер подтвердил, что США передали Украине "умные" бомбы и отметил, что ВСУ уже активно используют их в столкновениях с россиянами. Однако точную конфигурацию бомб, которые Вашингтон предоставил Киеву, он не раскрыл.

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