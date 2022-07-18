Страна-агрессор потерпит моральное поражение, убежден Арестович.

Моральное поражение России в Украине наступит после освобождения Херсона от оккупантов.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Лучшему радио Израиля".

По его словам, после этого в России возникнет вопрос: "за что мы положили треть нашей армии?".

"Мы взяли эти города, потеряли десятки тысяч убитыми, всю технику... Вы понимаете, что по даже самым скромным оценкам, они потеряли подбитой либо уничтоженной всю технику, которая была по количеству на момент вторжения к нам сюда? И на что эти все траты?", - сказал Арестович.

"Тогда возникнет вопрос о целях этой войны, подготовке к ней, адекватности, планирования. Они уже возникли", - добавил он.

Арестович убежден, что ситуация в РФ обострится после освобождения Херсона либо другого "значимого города".

Напомним, 10 июля вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области, которые находятся под контролем оккупантов, эвакуироваться и подчеркнула, что призыв связан с заботой о жизни людей и их безопасности, потому что украинская армия планирует начать контрнаступление.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге.

Сам Владимир Зеленский заявил, что задача украинских военных - деоккупация всей территории государства.