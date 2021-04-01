Арестович уточнил, что Кравчук предложил России вернуться к всеобъемлющему прекращению огня, но она предложение отклонила.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович убежден, что "тупик" в переговорах России о возврате всеобъемлющего режима на Донбассе можно решить во время встречи политических советников.

Об этом он заявил в эфире Украина 24.

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Арестович утверждает, что члены "нормандской четверки", в том числе и Россия, подтвердили сохранение при любых условиях консультаций политических советников.

"А сегодня (31 марта – УНИАН), по сути, Российская Федерация отвергла два предложения одновременно", – заявил Арестович.

Он уточнил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил возврат до всеобъемлющего прекращения огня с 00:00 или 1 апреля, в то же время представители ОБСЕ предложили совместное заявление, в котором отметили, что стороны понимают необходимость возвращения, приветствуют и берут на себя обязательства принять дополнительные меры по прекращению огня.

"Российская Федерация пошла на отрез: "Нет". Они сказали, что существующих договоренностей достаточно, и они не требуют никаких решений. Я думаю, что открыть этот тупик мы сможем на уровне политических советников", – считает Арестович.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".

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Автор: Яна Ставская