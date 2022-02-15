Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения двух военных округов уже начали возвращать технику в места дислокации.

Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT), отслеживающие передвижение российских войск, не подтверждают информацию Минобороны РФ о начале отвода техники от украинской границы.

По их данным, колонны военной техники ВС РФ, как и ранее, двигаются к границе с Украиной, пишет The Insider. Эксперты также утверждают, что в последние дни зафиксировали новые переброски войск.

"Мы видели это заявление, но пока никаких изменений "на земле" мы не видим. Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от неё), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД", - говорится в сообщении.

В CIT добавили, что российское военное руководство сейчас никак не объясняет стягивание войск в Курской, Белгородской, Брянской областях.

"Действительно ли планировалось начать операцию против Украины - неизвестно", - отмечают в организации.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные вернутся к пунктам постоянной дислокации после окончания учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и отправятся во вторник. По его словам, военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость".

Угроза агрессии РФ

В последние пару месяцев Россия под видом учений сконцентрировала около границ Украины значительное количество военных. После чего в западных СМИ появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению в Украину.

Между тем РФ отрицала свои намерения вторгнуться в Украину и в это же время выдвинула НАТО ультиматум. Среди прочего в нем было требование не принимать Украину в члены Альянса.

По последним оценкам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, к границам Украины и на оккупированные территории Россия стянула более 120 тыс. военных.