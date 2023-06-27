ВСУ развернули будничную работу по выносу складов с БК по всей третьей линии и глубже.

Одной из задач разведки боем, которую начали ВСУ вначале июня в полосе обеспечения российских оккупантов, было не только выявлене скрытых позиций их артиллерии, но и обнаружение складов с боеприпасами в глубоком тылу.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "ВСУ развернули будничную работу по выносу складов с БК по всей третьей линии и глубже! В результате двухнедельной работы мы видим то, что российское командование перешло на тактику мобильных складов - применение ББМ и грузового автотранспорта", - пояснил аналитик.

"То есть, весь БК размещают на ББМ, преимущественно загружают МТ-ЛБ, либо автотранспорте и гоняют его по полям, с подвозом на те участки, где исчерпывается боезапас. По задумке вроде как ничего так, мобильность и неуловимость, а на деле... Судя по статистике - очередные грабли оккупантов", - прокомментировал Коваленко.

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Контрнаступление ВСУ

Долгове время о начале контрнаступления говорили все, однако заместитель министра обороны Анна Маляр ответила, что о его начале объявлять не будут. А серетарь СНБО Алексей Данилов заявил, что когда контрнаступление начнется -увидят все.

Некоторое время назад наши военные достигли успеха и освободили от оккупантов 8 населенных пунктов.

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