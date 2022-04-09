Российские оккупанты обстрелами разрушили аэропорт Николаева, который был открыт не так давно после проведенной реконструкции.
Последствия вражеских атак показали журналистам, говорится в сюжете ТСН.
Обстрелы аэропорта начались в первый день войны, после враг попытался захватить его, однако потерпел неудачу. В итоге россияне просто решили его разрушить.
"Они хотели захватить, чтобы отсаживать десант, другой они в первую ночь разбомбили в Николаеве, все, что не могут захватить, пытаются разрушить", – говорит пресс-офицер Николаевской ОГА Дмитрий Плетенчук.
По его словам, сразу не понятно, чем россияне стреляли по данному объекту.
"Чем-то достаточно серьезным, видите разлет элементов фасада составляет много десятков метров", - говорит Плетенчук.
Аэропорт имеет непростую историю: с 80-х годов он не работал, а первый рейс после возобновления полетов был отправлен в ноябре 2018 года.
"Только отремонтировали, радовались все, что у нас такой аэропорт. Больно, что война идет, аэропорт отстроим", – говорит местный оператор Юрий.
В здании терминала до сих пор видны часть вывесок на русском языке, а также тесты на коронавирус - как что-то из прошлой жизни.
По словам корреспондента, передвижение в аэропорту сейчас крайне затруднено - там все разрушено. Единственное, что уцелело - это бассейн с шариками для детей, а также карта мира из гвоздей. Украина на ней - сине-желтая.
Ранее в сети появились фото разрушенного российскими террористами аэропорта Николаева.