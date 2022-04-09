Аэропорт возобновил свою работу не так давно, однако был уничтожен российскими оккупантами.

Российские оккупанты обстрелами разрушили аэропорт Николаева, который был открыт не так давно после проведенной реконструкции.

Последствия вражеских атак показали журналистам, говорится в сюжете ТСН.

Обстрелы аэропорта начались в первый день войны, после враг попытался захватить его, однако потерпел неудачу. В итоге россияне просто решили его разрушить.

"Они хотели захватить, чтобы отсаживать десант, другой они в первую ночь разбомбили в Николаеве, все, что не могут захватить, пытаются разрушить", – говорит пресс-офицер Николаевской ОГА Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сразу не понятно, чем россияне стреляли по данному объекту.

"Чем-то достаточно серьезным, видите разлет элементов фасада составляет много десятков метров", - говорит Плетенчук.

Аэропорт имеет непростую историю: с 80-х годов он не работал, а первый рейс после возобновления полетов был отправлен в ноябре 2018 года.

"Только отремонтировали, радовались все, что у нас такой аэропорт. Больно, что война идет, аэропорт отстроим", – говорит местный оператор Юрий.

В здании терминала до сих пор видны часть вывесок на русском языке, а также тесты на коронавирус - как что-то из прошлой жизни.

По словам корреспондента, передвижение в аэропорту сейчас крайне затруднено - там все разрушено. Единственное, что уцелело - это бассейн с шариками для детей, а также карта мира из гвоздей. Украина на ней - сине-желтая.

Ранее в сети появились фото разрушенного российскими террористами аэропорта Николаева.