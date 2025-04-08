Российская армия только убитыми потеряла более 140 солдат.

На Луганщине бойцы 3 отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) за один день уничтожили полбатальона оккупационной российской армии.

Об этом сообщила пресс-служба бригады. "Враг пошел штурмом на участках сразу трех батальонов бригады, в частности, чтобы отбить утраченные в Надежде позиции", - рассказали военные и добавили, что враг потерпел полный разгром "на рубежах "Тройки"".

Отмечается, что к ликвидации захватчиков привлекли все батальонные средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батальонов. В частности, по оккупантам работала артиллерия, сбросы и FPV подразделений. В то же время в огневой контакт на земле вступила пехота бригады.

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В результате, потери россиян за день боев составили: 143 солдата убитыми и 86 - ранеными. Украинские военные уверяют, что противник не занял ни новых, ни утраченных ранее позиций.

"Выполнено при участии Батальона беспилотных систем и Противотанкового. Также АДн "Всадники Грома" и САДн "Команда Выстрел"!", - говорится в сообщении.

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На Курщине бойцы 4-го полка "Рейнджер", входящего в структуру Сил специальных операций, зачистили часть населенного пункта и захватили в плен российского оккупанта. Операция осуществилась при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и тому подобное. В результате, во время зачистки территории украинские бойцы захватили документацию оккупантов и одного из них взяли в плен.

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