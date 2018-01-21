В зоне АТО сегодня ни разу не нарушили режим тишины - штаб
20:32, 21 января 2018
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Подразделения Вооруженных сил Украины выполняют мероприятия по поддержанию перемирия по всей линии разграничения.
В зоне АТО сегодня российско-оккупационные войска ни разу не нарушили режим тишины / Министерство обороны Украины
В зоне проведения антитеррористической операции сегодня российско-оккупационные войска ни разу не нарушили режим тишины.
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Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО, по состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано.
При этом в штабе подчеркнули, что подразделения сил АТО выполняют мероприятия по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают Минские договоренности.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, в «серой зоне», возле села Еленовка Донецкой боевики обстреляли автобус с гражданскими: один человек погиб, еще один был ранен.
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