Спасателям с Днепропетровщине в АТО привезли рождественский ужин (видео)
15:42, 05 января 2018Война
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Днепропетровские спасатели помогают жителям Авдеевки восстанавливать пострадавшее от обстрелов жилье.
Спасателям из Днепропетровщины привезли рождественский ужин в зону АТО / скриншот
Спасателям из Днепропетровщины, которые выполняют задачи в зоне АТО, привезли рождественский ужин.
Об этом в "Фейсбуке" пишет руководитель ГУ ГСЧС области Андрей Кульбач.
Работники ГСЧС помогают жителям Авдеевки восстанавливать разрушенное жилье и разминируют территорию.
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