Спасателям с Днепропетровщине в АТО привезли рождественский ужин (видео)

15:42, 05 января 2018
Война
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Днепропетровские спасатели помогают жителям Авдеевки восстанавливать пострадавшее от обстрелов жилье.

Спасателям из Днепропетровщины привезли ужин в зону АТО / скриншот

Спасателям из Днепропетровщины, которые выполняют задачи в зоне АТО, привезли рождественский ужин.

Об этом в "Фейсбуке" пишет руководитель ГУ ГСЧС области Андрей Кульбач.

Работники ГСЧС помогают жителям Авдеевки восстанавливать разрушенное жилье и разминируют территорию.

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