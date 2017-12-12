В Гаагском суде войну на Донбассе признают международным конфликтом - правозащитник

Международный уголовный суд (МУС) признает, что на Донбассе с июля 2014 года проходит международный вооруженный конфликт, в котором имеют место военные преступления и преступления против человечности, совершенные обеими сторонами конфликта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Алина Павлюк на брифинге в Киеве.

Она отметила, что в настоящее время есть два периодических отчета офиса прокурора МУС за 2016 и 2017 годы, где рассматривается по существу ситуация на востоке Украины.

«Офис прокурора на данный момент обращает свое внимание на юрисдикцию и сам характер вооруженного конфликта, который у нас на востоке Украины. Сейчас офис прокурора в своем отчете за 2017 уже говорит, что с 14 июля 2014 следует говорить о вооруженном конфликте международного характера на территории востока Украины, но эти все вопросы должны быть доказаны на стадии расследования, когда оно будет начато Международным уголовным судом», - заметила Павлюк.

Кроме того, она сказала, что «офис прокурора также отмечает ряд военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных на неподконтрольных территориях востока Украины с обеих сторон», - не только со стороны ОРДЛО, России, но и с украинской стороны.