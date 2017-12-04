РФ начала готовиться к агрессии и разворачивать войска возле Украины после войны в Грузии – экс-глава разведки

Россия начала подготовку к агрессии и развертыванию военной группировки вдоль границ Украины после войны в Грузии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генерал-лейтенант запаса, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2008-2010) и председатель Службы внешней разведки (2014-2016) Виктор Гвоздь сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что агрессия России показала важность разведывательной деятельности в преодолении вызовов, которые стоят перед Украиной: «Те события, которые произошли у нас после 2014 года - события агрессии против Украины, они показали насколько у нас много вызовов, и они акцентировали внимание на том, насколько важной для нашего государства должна быть разведка».

«Что я почувствовал, будучи руководителем военной разведки, политической разведки? Недооценка работы разведчика, недооценка этого инструмента, непонимание его. Я себе задал вопрос: почему? Я не буду говорить о кадровой политике, я о внутренних вопросах как разведчик не буду говорить, буду говорить только о геополитике, о внешних вопросах», - сказал Гвоздь.

«Еще будучи руководителем военной разведки, я увидел определенные несоответствия, для мирного времени эта структура работала так, как она работала... Я понимал еще тогда, в 2009 году, а мы видели уже соответствующую подготовку РФ после Грузии (вооруженное противостояние в Южной Осетии в августе 2008 года - УНИАН), когда они начали разворачивать группировки (войск - УНИАН) вдоль наших границ, нам нужно менять подходы и к разведывательной деятельности», - отметил он.