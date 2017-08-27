Местные жители на Донбассе разоружили пьяных оккупантов, которые угрожали им оружием - разведка

Жители одного из населенных пунктов Славяносербского района Луганской области разоружили трех нетрезвых оккупантов, которые угрожали применить оружие.

Как сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, в населенном пункте Сентяновка (Славяносербский район) группа военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК, пребывающих в состоянии алкогольного опьянения, осуществляли хаотичную стрельбу и взрывали гранаты.

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«Такое поведение военнослужащих российских оккупационных войск вызывает возмущение местного населения и иногда приводит к открытому противодействию», - отметили в разведке.

Так, говорится в сообщении, жители одного из населенных пунктов Славяносербского района разоружили трех военнослужащих 4 отдельного мотострелковой бригады, которые, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожали применением оружия.