На фоне обострения на Донбассе Хуг встретится с главарем "ДНР" Захарченко

Для нормализации ситуации на Донбассе сегодня в Донецке первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг планирует встретиться с главарем террористов "ДНР" Александром Захарченко. Об этом наблюдатели сообщили на своей странице в Facebook.

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Хуг поднимет вопрос безопасности наблюдателей миссии. Кроме того, он намерен обсудить наблюдения относительно нынешней ситуации безопасности, соблюдение сторонами Минских договоренностей, необходимость защиты объектов жизнеобеспечения, а также случаи препятствования деятельности СММ, в частности вмешательства в работу камер, установленных вдоль линии соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, перекрывших часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше размещалось областное управление МВД Украины.

23 ноября "Новая газета" сообщила, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сбежал из оккупированного Луганска в Россию.