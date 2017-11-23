Боевики показали украинских пленных, которых готовы обменять (видео)

В сети появилось видео, на котором утверждается, что украинские военнопленные в ОРЛО общаются с членами своих семей и близкими. Видео опубликовала "Новая газета".

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"После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Игорь Плотницкий распорядился дать возможность пленным украинским военным поговорить с членами их семей по телефону", - пишет издание.

Все разговоры людей, которые указаны на видео, как украинские военнопленные, снятые и смонтированные на видео. Все эти люди в телефонных разговорах сообщали, что у них "все нормально" и что "они ждут обмена".

"Руководство Луганская готово нас обменять. Я жив, здоров, со мной все хорошо", - сообщает, как указано на видео, Сергей Гладкий.

"Привет, Марина, это я, Анатолий. Передай всем привет, скажи я в Луганске, все нормально, здоров. Скоро, даст Бог, буду дома", - сказал Анатолий Кучер.

Кроме них, на видео еще четыре человека - Владислав Лактионов, Александр Ищук, Валентин Богдан и Артем Крин. Все они сказали по телефону, что ОРЛО готовит их к обмену.