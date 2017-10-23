Спецслужбы разоблачили в зоне АТО агентурную сеть боевиков "ДНР" (фото, видео)

Служба безопасности Украины совместно с военной контрразведкой разоблачили в районе проведения антитеррористической операции агентурную сеть непризнанной «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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«Сотрудники военной контрразведки и Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях разоблачили в районе проведения АТО агентурную сеть так называемого «Разведывательного управления Республиканской гвардии «ДНР», - говорится в сообщении.

По информации СБУ, одна из жительниц Донецкой области получила задание от представителей «ДНР» собирать секретную информацию

в одной из воинских частей у линии разграничения.

«Женщина установила контакты с военнослужащими и предлагала за деньги передавать документы и данные о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины. Террористы планировали использовать полученные сведения для диверсионных акций и корректировки огневых ударов по украинским позициям», - отметили в СБУ.

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Установлено, что куратором женщины был «разведчик ДНР» с позывным «Цыган», которому она уже сумела передала несколько «второстепенных документов». Их обоих оперативники задержали при попытке передать документы с грифом «секретно».

«После получения информации о возможности «завладеть» документом с грифом «секретно» террорист решил лично перейти линию разграничения. Оперативники СБУ задержали «Цыгана» и информаторку при передаче данных на подконтрольной украинской власти территории. «Цыгану» объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно информаторши проводятся соответствующие процессуальные действия», - добавили в пресс-центре.