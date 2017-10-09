Боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО на Донецком направлении

Минувшие сутки в районе проведения АТО завершилась увеличением количества обстрелов позиций украинской армии со стороны боевиков. В основном враг использовал гранатометы и стрелковое оружие, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в соцсети.

Читайте такжеБоевики продолжают нарушать режим "тишины" в зоне АТО - штаб"Вечером на Донецком направлении из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов пророссийские наемники били по нашим позициям возле Авдеевки, Песков, Майорска, Луганского, шахты Бутовка. Украинские военные огнем в ответ жестко подавляли активность противника", сообщили в пресс-центре.

Также в пресс-центре отметили, что на Луганском направлении российско-оккупационные группировки четыре раза в течение нескольких часов, открывали огонь из минометовкалибра 120 и 82 миллиметра, различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского. Также дважды под гранатометний огонь противника попали наши укрепления возле Трехизбенки, и один раз в районе Новоалександровки и Попасной.

На Приморском направлении интенсивность обстрелов вечером несколько уменьшилась. Однако, около 20 часов боевики применяли автоматический гранатомет на подступах к Марьинке.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие. Украинские военные 19 раз ответным огнем заставляли противника придерживаться режима тишины. В результате боевых действий потерь среди бойцов АТО нет", подытожили в пресс-центре.