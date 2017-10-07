Боевики продолжают нарушать режим "тишины" в зоне АТО - штаб

В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки минимизировали количество обстрелов позиций украинской армии, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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В то же время, как отмечается, в полной мере режим "тишины" сохранялся только на Луганском направлении.

"Ночью на Донецком направлении враг не применял оружие, однако уже днем боевики из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции сил АТО в районе Песков и Авдеевской промзоны", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 7 октября.

А на Приморском направлении, по данным штаба, оккупанты около полудня открывали огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям ВСУ неподалеку от Водяного. Украинские военнослужащие огнем на поражение быстро прекратили активность противника.

Также в штабе подчеркнули, что сегодня пророссийские наемники в очередной раз прибегли к циничной лжи.

"Российские представители в Совместном центре координации и контроля вопросов пресечения огня обвинили украинских военных в обстрелах из тяжелого вооружения вражеских позиций близ Донецка, Жабичева, Минерального, Яковлевки и некоторых других населенных пунктов", - говорится в сообщении.

"Пресс-центр штаба АТО в очередной раз подчеркивает: военнослужащие сил АТО строго соблюдают мирные договоренности и первыми никогда огонь в сторону врага не открывают. В то же время, мы оставляем за собой право на адекватный ответ врагу в случае агрессивных или наступательных действий противоборствующей стороны. Пока, с начала сегодняшних суток, огонь в сторону противника открывался нашими защитниками всего один раз неподалёку от Водяного. Все обвинения в обстрелах мы рассматриваем как провокации, направленные прежде всего на эскалацию конфликта", - добавили в пресс-центре.