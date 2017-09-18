В районе Желобка замечено активное движение бронетехники боевиков – ИС

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», южнее н.п. Желобок (в районе Голубовское – Дачное – Фрунзе) продолжает фиксироваться активное перемещение бронетехники и автотранспорта оккупантов.

Так, севернее ж/д станции «Водопровод» фиксировалось 2 ед. МТ-ЛБ и 1 ед. БТР-80, двигавшихся в сторону восточной окраины Донецкого.

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На север от посёлка Фрунзе по трассе вдоль реки Луганка – до 5 армейских грузовика в сторону «Бахмутской трассы».