В районе Желобка замечено активное движение бронетехники боевиков – ИС
11:35, 18 сентября 2017Война
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Боевики под населенным пунктом Желобок начали активное перемещение военной техники.
Замечено движение до 5 армейских грузовиков в сторону «Бахмутской трассы» / фото sprotyv.info
По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», южнее н.п. Желобок (в районе Голубовское – Дачное – Фрунзе) продолжает фиксироваться активное перемещение бронетехники и автотранспорта оккупантов.
Так, севернее ж/д станции «Водопровод» фиксировалось 2 ед. МТ-ЛБ и 1 ед. БТР-80, двигавшихся в сторону восточной окраины Донецкого.
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На север от посёлка Фрунзе по трассе вдоль реки Луганка – до 5 армейских грузовика в сторону «Бахмутской трассы».
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