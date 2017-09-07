На Донбассе при выполнении боевого задания погиб доброволец "Правого сектора" "Егерь" (фото)

6 сентября в зоне АТО погиб житель Запорожья Олег Дынька (позывной "Егерь"). Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена погибшего, Наталья Семененко.

"Сегодня подорвался на растяжке и погиб мой муж - Олег 25.10.1974-06.09.2017 г. Ты был хорошим человеком и настоящим воином", - говорится в ее сообщении.

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Олегу было 42 года. Он подорвался на растяжке в Песках во время выполнения боевого задания и погиб от полученных травм. Дынька служил в ДУК ПС.

Об этом также сообщили в 1-ой отдельной штурмовой роте ДУК ПС: "6 сентября во время выполнения боевого задания в районе Донецка боец-доброволец подорвался на вражеской растяжке".

Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки боевики в зоне проведения АТО 34 раза открывали огонь по позициям украинских сил, из них 20 обстрелов были неприцельными. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.