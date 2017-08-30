В МИД рассказали, сколько людей считаются пропавшими без вести в зоне проведения АТО и кто мешает их поиску

По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины, более 400 человек на сегодняшний день считаются пропавшими без вести.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю Международного дня пропавших без вести, который отмечается сегодня.

В заявлении, распространенном пресс-службой МИД, говорится, что поиск пропавших без вести и идентификация тел погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на Донбассе остается одной из самых болезненных гуманитарных проблем, требующей безотлагательного решения.

«Их розыск становится невозможным из-за препятствий, которые чинят российско-террористические силы, и систематических ограничений ими доступа международных гуманитарных организаций на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - говорится в заявлении.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что среди многочисленных нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму «особое возмущение вызывают факты похищения и пропажи без вести украинцев и крымских татар, которые преследуются оккупационными властями за их политическую или гражданскую позицию».

«Украинская сторона глубоко благодарна Международному Комитету Красного Креста (МККК) как нейтральном посреднику за активное участие в решении проблемы пропавших без вести и оказание поддержки их семьям. Надеемся на дальнейшее продолжение этой важной гуманитарной миссии МККК, в частности на оккупированных территориях, на которые временно отсутствует доступ украинской стороны», - говорится в заявлении.